В Когалыме начали ремонт дорог

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-23T10:37:45+03:00

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Специалисты предприятия «Дорстройсервис» приступили к фрезерованию старого дорожного полотна по улице Степана Повха, на участке от кольцевой развязки до улицк Степана Повха, д.16.

Администрация города Когалым просит автолюбителей быть бдительными и соблюдать ограничения в соответствии с установленными временными знаками.

Как сообщили в городском управлении капитального строительства, в этом дорожно-строительном сезоне будут отремонтированы еще несколько участков автомобильных дорог: проспект Нефтяников (под путепроводом), проезд Солнечный (в районе кафе «Парус»), ул. Мира (на участке от ул. Прибалтийская до ул. Молодежная), а также мост через р. Кирилл-Высъягун. Общий объем работ составит порядка 25 тысяч квадратных метров дорог.

Кроме того, будет выполнен ямочный ремонт дорожной городской сети и ремонт проездов от ул. Дружбы Народов к Дому быта; от ул. Дружбы Народов до дворовой территории по ул. Мира, д.10, д.12; проезд от ул. Ленинградская до шестой школы.

ИСТОЧНИК KP.RU