2019-05-23T09:50:23+03:00
Общество

В Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства»

Жители сами выбирают, какими будут их дворы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Третий год подряд в Нижневартовске проходит обновление микрорайонов. Предстоящим летом, вслед за вторым и пятым микрорайонами, «Марафон благоустройства» пройдёт в первом. Здесь проживает немногим более 7400 жителей. Собственники 33 домов проголосовали за включение их территорий в план комплексного преображения.

По информации администрации города Нижневартовск, как и в прошлые годы жители домов утверждают схемы благоустройства - коллективно и большинством голосов. Для этого в микрорайоне управляющие компании проводили общие собрания. На них же расставляли приоритеты: сделать больше зону парковки автомобилей, увеличить территорию детской площадки.

Для удобства жителей в этом году внедряется ещё один способ общения с населением. Карта будет представлять собой схему микрорайона с обозначением на ней всех домов-участников марафона. Планируется разработка чата, в котором жители смогут общаться и задавать интересующие вопросы, касающиеся благоустройства.

В рамках «Марафона благоустройства» в первом микрорайоне будут отремонтированы внутриквартальные проезды, заменены малые архитектурные формы, ограждения, установлены современные детские городки и другое.

Проводить работы будут поэтапно в каждом дворе. Такая схема доставит наименьшие неудобства жителям. Приемка работ состоится с участием собственников, депутатов, а также представителей общественности.

Напомним, «Марафон благоустройства» - уникальный для Нижневартовска и Югры в целом проект. Благодаря благоустройству за два года преобразилось 77 дворов (более 100 многоквартирных домов), установлены детские и спортивные комплексы, отремонтированы тротуары и проезды, установлены контейнерные площадки, впервые в городе сделаны экопарковки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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