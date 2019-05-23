2019-05-23T09:38:18+03:00
Общество

В ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантов

Возбуждены уголовное дело
Алена Кульмухаметова
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В ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантовВ ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантовФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийске проходит оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Во время рейдов стражи порядка проверяют места массовой концентрации иностранцев: строительные площадки, гаражные кооперативы, торговые точки города.

За сутки полицейские выявили 14 нарушителей, которые пребывают на территории Российской Федерации.

В отношении одного иностранца возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Так же по закону придется ответить жителям окружной столицы, зарегистрировавшим у себя мигрантов и граждан РФ без права проживания. За фиктивную постановку на учет им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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