2019-05-23T09:16:06+03:00
Общество

Ещё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти

Город начинает затопляться при уровне от 950 сантиметров
Алена Кульмухаметова
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Ещё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти. Фото с сайта администрации города НижневартовскЕщё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Бить тревогу по поводу повышения уровня воды в Оби в районе Нижневартовска не стоит. За сутки он поднялся на пять сантиметров.

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 23 мая составляет 751 сантиметров. Гидрологи прогнозируют максимальный подъём воды до 850 сантиметров. Опасность затопления города при повышении до 950 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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