2019-05-23T09:03:27+03:00
Происшествия

В Мегионе маленькая школьница украла детскую коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками

Входные двери оказывались распахнутыми
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе маленькая школьница украла коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками. Фото с сайта pixabay.comВ Мегионе маленькая школьница украла коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками. Фото с сайта pixabay.comФото: Татьяна Коркина
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Полицейские Мегиона фиксируют рост краж из подъездов жилых домов. Пропадают коляски, велосипеды и самокаты.

Так, в дежурную часть полиции обратилась жительница Мегиона с заявлением о краже детской коляски, которую она оставила в подъезде своего дома. На момент прибытия на место кражи сотрудников полиции, двери подъезда были распахнуты, на лестничных пролетах располагались велосипеды и коляски. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Оперативники задержали злоумышленницу. Ей оказалась ученица начальных классов. Как пояснила девочка, она решила воспользоваться коляской, чтоб довезти до дома свой тяжелый рюкзак с учебниками. Дойдя до своего дома, она просто оставила коляску на улице возле подъезда. Имущество возвращено заявительнице. С ребенком и его родителями проведена профилактическая работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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