2019-05-23T08:53:05+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки

Многим игровым комплексам требуется ремонт
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки. Фото с сайт администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки. Фото с сайт администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Сотрудники департамента городского хозяйства администрации окружной столицы Югры выехали в рейд по детским площадкам. Участники мониторинга охватили девять объектов за один день.

Инвентаризация игровых зон проводится отраслевым департаментом ежегодно. В этом сезоне проверка началась 6 мая и закончится 23 мая, по итогам которой, в адрес управляющих и обслуживающих организаций будут направлены требования по сносу и ремонту площадок.

- Мы запланировали проверить все игровые площадки города, их насчитывается 253. Они находятся, как на придомовых территориях, так и в общественных местах. Наша цель, чтобы все детские зоны были в надлежащем состоянии ко Дню защиты детей, то есть к 1 июня, - подчеркнул начальник отдела развития жилищного хозяйства департамента городского хозяйства Игорь Петухин.

По словам одного из «народных ревизоров» Александра Пурышева состояние площадок хорошее, замечания несущественные. Большинство игровых площадок к хорошем состоянии. Есть недочёты, такие как: замена петель у калитки, покраска элементов ограждения и прочее. Управляющим компаниям рекомендовано усилить работу по содержанию и обслуживанию детских площадок, включая контроль за состоянием покрытия, песка и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Нижневартовские производители увеличат точки сбыта продукции
В Нефтеюганске пройдёт легкоатлетический кросс «Курить уже не модно!»
В Когалыме начали ремонт дорог
Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного
В Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства»
В ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантов
Ещё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти
В Мегионе маленькая школьница украла детскую коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками
В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникам
В Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею
Общественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске
На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву»
Уголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску