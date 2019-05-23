В Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-23T08:53:05+03:00

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Сотрудники департамента городского хозяйства администрации окружной столицы Югры выехали в рейд по детским площадкам. Участники мониторинга охватили девять объектов за один день.

Инвентаризация игровых зон проводится отраслевым департаментом ежегодно. В этом сезоне проверка началась 6 мая и закончится 23 мая, по итогам которой, в адрес управляющих и обслуживающих организаций будут направлены требования по сносу и ремонту площадок.

- Мы запланировали проверить все игровые площадки города, их насчитывается 253. Они находятся, как на придомовых территориях, так и в общественных местах. Наша цель, чтобы все детские зоны были в надлежащем состоянии ко Дню защиты детей, то есть к 1 июня, - подчеркнул начальник отдела развития жилищного хозяйства департамента городского хозяйства Игорь Петухин.

По словам одного из «народных ревизоров» Александра Пурышева состояние площадок хорошее, замечания несущественные. Большинство игровых площадок к хорошем состоянии. Есть недочёты, такие как: замена петель у калитки, покраска элементов ограждения и прочее. Управляющим компаниям рекомендовано усилить работу по содержанию и обслуживанию детских площадок, включая контроль за состоянием покрытия, песка и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU