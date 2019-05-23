В Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-23T08:34:16+03:00

По всем школам Югры на эти дни проходят последние звонки

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В Сургуте у начальной школы "Прогимназия" на улице Лермонтова, 8/2 прошла акция «Аллея выпускников». Одиннадцатиклассники 35-ти школ вместе с родителями и педагогами 22 мая высадили сибирские яблони в сквере микрорайона 13А.

По информации администрации Сургута, право высадить деревья предоставили отличникам, активистам и волонтерам, представлявшим город на мероприятиях различного, в том числе, международного уровня.

Добавим, что после последних звонков начинается череда ЕГЭ и ОГЭ. Аттестаты бывшие школьники получат до 25 июня.

Напомним, что ранее последний звонок для всех выпускников проходил 25 мая. Теперь каждая школа сама устанавливает эту торжественную дату.

ИСТОЧНИК KP.RU