2019-05-23T08:34:16+03:00
Общество

В Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею

По всем школам Югры на эти дни проходят последние звонки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею. Фото Рамиля НуриеваВ Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею. Фото Рамиля Нуриева
Изменить размер текста:

В Сургуте у начальной школы "Прогимназия" на улице Лермонтова, 8/2 прошла акция «Аллея выпускников». Одиннадцатиклассники 35-ти школ вместе с родителями и педагогами 22 мая высадили сибирские яблони в сквере микрорайона 13А.

По информации администрации Сургута, право высадить деревья предоставили отличникам, активистам и волонтерам, представлявшим город на мероприятиях различного, в том числе, международного уровня.

Добавим, что после последних звонков начинается череда ЕГЭ и ОГЭ. Аттестаты бывшие школьники получат до 25 июня.

Напомним, что ранее последний звонок для всех выпускников проходил 25 мая. Теперь каждая школа сама устанавливает эту торжественную дату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Нижневартовские производители увеличат точки сбыта продукции
В Нефтеюганске пройдёт легкоатлетический кросс «Курить уже не модно!»
В Когалыме начали ремонт дорог
Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного
В Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства»
В ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантов
Ещё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти
В Мегионе маленькая школьница украла детскую коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками
В Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки
В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникам
Общественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске
На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву»
Уголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску