Общественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-23T08:02:41+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта в Югре обратили внимание главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина на нарушения в содержании контейнерных площадок. По их словам, не все места для накопления ТКО соответствуют санитарным правилам и нормам.

Активисты рассказали, что не везде выдержано расстояние от жилых строений, отсутствуют ограждения, а также навесы, защищающие от осадков. Некоторые площадки расположены на тротуарах, а на улице Новой они стоят на проезжей части автомобильной дороги.

Общественники отметили нехватку мест первичного сбора опасных отходов. Фото с сайта ОНФ Югра

Общественники отметили и другие проблемы – нехватку мусорных баков на придомовых площадках и организацию мест первичного сбора опасных отходов, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек, градусников.

Озвученные проблемы общественники намерены обсудить на встрече с представителями муниципалитета и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU