2019-05-23T08:02:41+03:00
Общество

Общественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске

Недочёты придется устранять главе города
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Общественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске. Фото с сайта ОНФ ЮгрыОбщественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске. Фото с сайта ОНФ Югры
Изменить размер текста:

Активисты Общероссийского народного фронта в Югре обратили внимание главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина на нарушения в содержании контейнерных площадок. По их словам, не все места для накопления ТКО соответствуют санитарным правилам и нормам.

Активисты рассказали, что не везде выдержано расстояние от жилых строений, отсутствуют ограждения, а также навесы, защищающие от осадков. Некоторые площадки расположены на тротуарах, а на улице Новой они стоят на проезжей части автомобильной дороги.

Общественники отметили нехватку мест первичного сбора опасных отходов. Фото с сайта ОНФ Югра

Общественники отметили нехватку мест первичного сбора опасных отходов. Фото с сайта ОНФ Югра

Общественники отметили и другие проблемы – нехватку мусорных баков на придомовых площадках и организацию мест первичного сбора опасных отходов, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек, градусников.

Озвученные проблемы общественники намерены обсудить на встрече с представителями муниципалитета и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Нижневартовские производители увеличат точки сбыта продукции
В Нефтеюганске пройдёт легкоатлетический кросс «Курить уже не модно!»
В Когалыме начали ремонт дорог
Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного
В Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства»
В ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантов
Ещё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти
В Мегионе маленькая школьница украла детскую коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками
В Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки
В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникам
В Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею
На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву»
Уголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску