2019-05-23T07:54:18+03:00
Происшествия

На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву»

Он получил травмы различной степени тяжести
Алена Кульмухаметова
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На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыНа трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 29 км автодороги «Советский – Зеленоборск» в Советском районе. Пострадавших нет.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры 60-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива» с прицепом, допустил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четыре – за отказ от медицинского освидетельствования и два – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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