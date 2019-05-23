На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву»
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 29 км автодороги «Советский – Зеленоборск» в Советском районе. Пострадавших нет.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры 60-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива» с прицепом, допустил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четыре – за отказ от медицинского освидетельствования и два – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU