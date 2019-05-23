2019-05-23T07:11:48+03:00
Общество

Погода в Югре 23 мая: мокрый снег, дождь, гроза и град

В округ идёт потепление
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 23 мая: мокрый снег, дождь, гроза и градПогода в Югре 23 мая: мокрый снег, дождь, гроза и градФото: Татьяна Коркина
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В четверг 23 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные, по западным районам сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах возможна гроза, град. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура +10,+15 градусов, местами +4,+9 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный с переходом на южный 6-11 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью +1,+3 градусов, днём +13,+15 градусов.

В Сургуте переменная облачность и небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +13 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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