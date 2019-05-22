В Сургуте завершается отопительный сезон

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-22T15:25:45+03:00

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Всего неделя осталась сургутянам до завершения отопительного сезона. Уже 29 мая радиаторы отопления станут холодными. Соответствующее постановление администрации города подписано накануне.

-В связи с повышением температуры наружного воздуха в Сургуте отопительный период будет завершен 29 мая 2019 года, — говорится в сообщении управления документационного и информационного обеспечения.

Отметим, что завершение отопительного сезона пока некстати из-за погоды. В ближайшие десять дней в Сургуте ожидаются дожди, а столбик термометров не поднимутся выше 10 градусов, а дневные температуры всю неделю не поднимутся выше девяти градусов.

После завершения отопительного сезона в Сургуте начнутся летние опрессовки, а вместе с ней и отключения горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU