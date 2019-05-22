В Сургуте завершается отопительный сезон
Всего неделя осталась сургутянам до завершения отопительного сезона. Уже 29 мая радиаторы отопления станут холодными. Соответствующее постановление администрации города подписано накануне.
-В связи с повышением температуры наружного воздуха в Сургуте отопительный период будет завершен 29 мая 2019 года, — говорится в сообщении управления документационного и информационного обеспечения.
Отметим, что завершение отопительного сезона пока некстати из-за погоды. В ближайшие десять дней в Сургуте ожидаются дожди, а столбик термометров не поднимутся выше 10 градусов, а дневные температуры всю неделю не поднимутся выше девяти градусов.
После завершения отопительного сезона в Сургуте начнутся летние опрессовки, а вместе с ней и отключения горячей воды.
ИСТОЧНИК KP.RU