В Берёзовском районе за плохое воспитание ответят 20 родителей
В Югре завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». В его рамках в Берёзовском районе сотрудниками полиции проведена разъяснительная работа среди подростков и их родителей об ответственности за совершение противоправных действий, в том числе – националистического и экстремистского характера.
Кроме того, были организованы профилактические мероприятия по продаже алкоголя несовершеннолетним. Во время визитов в торговые точки проведены беседы, вручены соответствующие памятки работникам учреждений.
Сотрудниками полиции составлено около 20 протоколов за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Выявлено трое подростков в состоянии алкогольного опьянения, находящихся в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU