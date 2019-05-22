2019-05-22T15:17:22+03:00
Общество

В Берёзовском районе за плохое воспитание ответят 20 родителей

Трое подростков были пьяны
Алена Кульмухаметова
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В Берёзовском районе за плохое воспитание ответят 20 родителейВ Берёзовском районе за плохое воспитание ответят 20 родителейФото: Татьяна Коркина
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В Югре завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». В его рамках в Берёзовском районе сотрудниками полиции проведена разъяснительная работа среди подростков и их родителей об ответственности за совершение противоправных действий, в том числе – националистического и экстремистского характера.

Кроме того, были организованы профилактические мероприятия по продаже алкоголя несовершеннолетним. Во время визитов в торговые точки проведены беседы, вручены соответствующие памятки работникам учреждений.

Сотрудниками полиции составлено около 20 протоколов за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Выявлено трое подростков в состоянии алкогольного опьянения, находящихся в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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