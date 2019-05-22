В Нижневартовске появится больше стояночных мест

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-22T15:07:42+03:00

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За содействием в обустройстве стоянки к депутатскому корпусу обратились сотрудники Зала международных встреч. Площадка, которая сейчас огорожена возле волейбольного клуба для стоянки, может вместить около 30 машин.

- Наш объект - социального использования. Здесь занимаются дети, проходит много массовых спортивных мероприятий, - рассказал заместитель директора Спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор» Алексей Березин. - Нагрузка на него колоссальная: машин много, парковки всем не хватает. Это особо ощущается в период проведения соревнований.

Возможный вариант обустроить дополнительные парковочные места - использовать небольшой участок газона, расположенного вдоль проезда к Залу международных встреч. Как пояснил заместитель директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Алексей Ракитский, так как под землёй проходят инженерные сети, то, вероятнее всего, стоянка будет без асфальтового покрытия. На ней смогут разместиться порядка двух десятков автомобилей.

К обустройству стоянки, скорее всего, приступят уже в следующем сезоне, при условии наличия финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU