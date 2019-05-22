СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-22T14:55:21+03:00

В Сургуте прикрыли незаконный филиал одного из московских колледжей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

У учебного заведения не было лицензии

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Пенсионерка с уголовным прошлым создала Сургутский филиал одного из московских колледжей. На протяжении двух лет в заведении обучали студентов более чем по ста специальностям. Накануне преступницу задержали полицейские Сургута.

- Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре установлены обстоятельства незаконного осуществления образовательной деятельности в г. Сургуте, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что ранее судимая за мошенничество женщина 1956 года рождения создала Сургутский филиал одного из московских колледжей. По предварительным данным, пострадали около 200 человек. Колледж работал без обязательной лицензии на протяжении двух лет, получив незаконный доход более девяти миллионов рублей.

По данному факту Следственным управлением полиции Сургуту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU