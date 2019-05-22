В ХМАО впервые состоится серия экстремальных забегов «Стальной характер»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-22T14:46:51+03:00

Принять участие в ней могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены

Изменить размер текста: A A

Каждый житель Югры в 2019 году сможет принять участие в серии экстремальных забегов «Стальной характер». Впервые забеги пройдут в городах Пыть-Ях и Нижневартовск.

Напомним, в 2018 году забег состоялся в Сургуте, участие в котором приняло более 1 600 человек. Он стал значимым мероприятием, после чего по массовым просьбам жителей ХМАО организаторы «Стального характера» решили расширить границы проекта.

Серия сезона 2019 в ХМАО будет включать в себя экстремальный забег с полосой препятствий

Серия сезона 2019 в ХМАО будет включать в себя экстремальный забег с полосой препятствий и легкоатлетический кросс, что придется по душе не только экстремалам, но и любителям бега по пересеченной местности. В Пыть-Ях забег состоится 8 июня, в Нижневартовске - 6 июля.

Поучаствовать в забегах, и попробовать пройти все препятствия могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены.

Поучаствовать в забегах, и попробовать пройти все препятствия могут все желающие

Особое внимание организаторы уделяют корпоративным командам предприятий Югры.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU