Стали известны подробности смертельного ДТП в Белоярском районе
Автокатастрофа произошла сегодня глубокой ночью в Белоярском районе недалеко от села Казым.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в три часа ночи в дежурную часть отдела полиции Белоярского района поступило сообщение от диспетчера ЕДДС, о том, что в кювете автодороги, ведущей из села Казым в районный центр, лежит перевернутый автомобиль «Мицубиси Лансер». Выехавшие на место происшествия следственно-оперативная группа и врачи «скорой помощи» констатировали смерть водителя и одного пассажира. Второй пассажир с различными травмами был доставлен в районную больницу.
Установлено, что 27-летний казымчанин, водитель иномарки, на затяжном повороте на большой скорости не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель и 32-летний житель села Нумто, пассажир автомобиля, погибли на месте происшествия. По предварительным данным, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольгого опьянения.
Полицейскими по данному факту проводится проверка. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.
Известно, что ранее водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также судом на 1,5 года он лишался прав управления автомобилем.
В ХМАО в приземлившейся на крышу "Митсубиси" погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU