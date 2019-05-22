Жильцы дома по улице Гагарина пожаловались главе Ханты-Мансийска на протекающую крышу
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с горожанами, которые обратились в его адрес.
Так, пенсионеры из дома №297 по улице Гагарина пожаловались на некачественно проведенный капитальный ремонт кровли и электропроводки.
- Ремонт провели «на отвяжись»: перекрыли крышу, после этого часть стены и потолок стали намокать во время дождя, - рассказала жительница дома.
Представитель окружного фонда капитального ремонта пояснил, что дом был построен в 1972 году, в настоящий момент его износ составляет около 60%. Работы по капитальному ремонту производились в 2016 году. В процессе приемки претензий к качеству ремонта не было. Следующий капитальный ремонт запланирован на 2023 год.
Максим Ряшин поручил профильным ведомствам провести комиссионное обследование дома для определения необходимости и вида работ по ремонту кровли, а также перенести срок капитального ремонта дома на более ранний и пересмотреть перечень работ в рамках капремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU