2019-05-22T13:56:22+03:00
Общество

Жильцы дома по улице Гагарина пожаловались главе Ханты-Мансийска на протекающую крышу

Максим Ряшин побывал на месте происшествия
Алена Кульмухаметова
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Жильцы дома по улице Гагарина пожаловались главе Ханты-Мансийска на протекающую крышу. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖильцы дома по улице Гагарина пожаловались главе Ханты-Мансийска на протекающую крышу. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с горожанами, которые обратились в его адрес.

Так, пенсионеры из дома №297 по улице Гагарина пожаловались на некачественно проведенный капитальный ремонт кровли и электропроводки.

- Ремонт провели «на отвяжись»: перекрыли крышу, после этого часть стены и потолок стали намокать во время дождя, - рассказала жительница дома.

Представитель окружного фонда капитального ремонта пояснил, что дом был построен в 1972 году, в настоящий момент его износ составляет около 60%. Работы по капитальному ремонту производились в 2016 году. В процессе приемки претензий к качеству ремонта не было. Следующий капитальный ремонт запланирован на 2023 год.

Максим Ряшин поручил профильным ведомствам провести комиссионное обследование дома для определения необходимости и вида работ по ремонту кровли, а также перенести срок капитального ремонта дома на более ранний и пересмотреть перечень работ в рамках капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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