2019-05-22T13:48:51+03:00
Общество

В Югре к последнему звонку кинологи обследуют школы

Жителей округа просят проявлять бдительность
Алена Кульмухаметова
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В Югре к последнему звонку кинологи обследуют школыВ Югре к последнему звонку кинологи обследуют школыФото: Татьяна Коркина
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Важное событие состоится в четверг 23 мая для выпускников 9 и 11 классов Ханты-Мансийского автономного округа. Для ребят прозвучит последний звонок.

По информации администрации города Нижневартовск, в этот день в школах города пройдет торжественная линейка с участием большого количества людей – учеников, педагогов, родителей.

Накануне все общеобразовательные учреждения обследуют кинологи и специалисты-взрывотехники. С педагогическим составом в очередной раз проведут инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности и алгоритма действий граждан при возникновении ЧС. Особое внимание уделят проверке работы системы видеонаблюдения.

Отметим, что подобные меры безопасности проходят во всех городах округа. Югорчан просят соблюдать бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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