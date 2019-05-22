2019-05-22T13:43:41+03:00
Происшествия

В Югре участились случаи фиктивной регистрации иностранцев

Возбуждаются уголовные дела в отношении югорчан
Алена Кульмухаметова
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В Югре участились случаи фиктивной регистрации иностранцевВ Югре участились случаи фиктивной регистрации иностранцевФото: Татьяна Коркина
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Жители Югры ради небольшого вознаграждения регистрируют в своих домах иностранцев. За подобное нарушение грозит уголовная ответственность.

Так, в ходе отработки жилого сектора было установлено, что 46-летняя жительница Нефтеюганска поставила на миграционный учет иностранного гражданина ради материального обогащения. Предоставлять свой дом для фактического проживания женщина не собиралась.

В отношении жительницы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания» и избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее сотрудниками полиции Сургута установлена пенсионерка, которая прописала более 20 иностранцев по своему месту жительства, но по данному адресу они не проживали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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