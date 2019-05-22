2019-05-22T13:30:33+03:00
Общество

В Югре найдено тело женщины, пропавшей полгода назад

Волонтёры помогают спасателям в поисках
Алена Кульмухаметова
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В Югре найдено тело женщины, пропавшей полгода назадВ Югре найдено тело женщины, пропавшей полгода назадФото: Татьяна Коркина
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Найти живой не удалось пропавшую в ноябре 2018 года женщину. Её тело было обнаружено спасателями Кондинского района 21 мая в лесу.

Как сообщает «Центроспас-Югория», сотрудники центра обследовали лес в районе автомобильной дороги «Югорск-Агириш» и нашли тело женщины.

Ещё одна поисковая операция ведётся в Октябрьском районе. Ищут 45-летнего мужчину, пропавшего 19 мая в лесу в районе посёлка Заречное.

За прошедшие сутки обследовано 5,3 километра территории леса и береговой линии. Пока безрезультатно.

В поисках помимо спасателей принимают участие семнадцать волонтеров. В настоящее время поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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