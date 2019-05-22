В Югре найдено тело женщины, пропавшей полгода назад
Волонтёры помогают спасателям в поисках
В Югре найдено тело женщины, пропавшей полгода назадФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
Найти живой не удалось пропавшую в ноябре 2018 года женщину. Её тело было обнаружено спасателями Кондинского района 21 мая в лесу.
Как сообщает «Центроспас-Югория», сотрудники центра обследовали лес в районе автомобильной дороги «Югорск-Агириш» и нашли тело женщины.
Ещё одна поисковая операция ведётся в Октябрьском районе. Ищут 45-летнего мужчину, пропавшего 19 мая в лесу в районе посёлка Заречное.
За прошедшие сутки обследовано 5,3 километра территории леса и береговой линии. Пока безрезультатно.
В поисках помимо спасателей принимают участие семнадцать волонтеров. В настоящее время поиски продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU