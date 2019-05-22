2019-05-22T13:00:40+03:00
Общество

Югорские выпускники озеленят улицы городов и посёлков

Окружная акция с участием выпускников проходит с 2015 года
Алена Кульмухаметова
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Югорские выпускники озеленят улицы городов и посёлков. Фото с сайта департамента образования ХМАОЮгорские выпускники озеленят улицы городов и посёлков. Фото с сайта департамента образования ХМАО
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С 20 мая по 25 июня 2019 года выпускники 9-х и 11-х классов школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры озеленят улицы и социально-значимые места в каждом городе округа. Акция «Аллея выпускников» проходит в рамках окружного экологического детского фестиваля «Экодетство».

По информации департамента здравоохранения Югры, в течение месяца школьники совместно с педагогами, представителями администрации общеобразовательных организаций, родителями, а также представителями других заинтересованных организаций организуют посадку деревьев и кустарников в пришкольных дворах, городских парках, аллеях и улицах югорских городов.

Напомним, что окружная акция с участием выпускников проходит с 2015 года. В 2018 году к ней присоединилось более восьми тысяч школьников. Она направлена на нравственное и экологическое воспитание учащихся, системное и комплексное озеленение социально-значимых объектов в городах округа, а также разработку и внедрение эффективных организационных мер по уходу за зелёными насаждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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