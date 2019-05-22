СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-22T12:50:36+03:00

Нижневартовск присоединяется к акции «Международный день пропавших детей». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Международный день пропавших детей отмечается 25 мая. Нижневартовск присоединится к мероприятиям.

Так, волонтерская группа «Помощь в поиске пропавших в городе Нижневартовске» совместно с группой Добровольного поисково-спасательного отряда «ДЕСАНТ» впервые проводит эту акцию в городе.

С 13 до 15 часов запланировано культурно-досуговое мероприятие для детей и молодежи на территории городского парка Победы. В 22 часа состоится флэш-моб «Освяти дорогу домой» с зажжением свечей на территории городского парка Победы.

Отметим, что за 3,5 года к Нижневартовским волонтёрам поступило более 300 заявок на поиски, не считая плановых расклеек и профилактической работы. Участие в поисках – всегда добровольное, бескорыстное.

Волонтеры распространяют информацию о пропавших в Интернете и СМИ, оказывают психологическую помощь родственникам пропавших, расклеивают ориентировки, проводят опросы жителей, осуществляют поиски в городской и лесной местности с использованием специальных средств (квадрокоптера, парапланера, навигаторов).

ИСТОЧНИК KP.RU