2019-05-22T12:41:37+03:00
Происшествия

Полмиллиона рублей за сутки перевели мошенникам югорчане

Жертвами оказываются как молодежь, так и пожилые люди
Алена Кульмухаметова
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Полмиллиона рублей за сутки перевели мошенникам югорчане. Фото с сайта pixabay.comПолмиллиона рублей за сутки перевели мошенникам югорчане. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 13 дистанционных преступлений. Пострадавшие перевели мошенникам более 430 тысяч рублей. Это жители Ханты-Мансийска, Сургута, Урая, Нягани, Нижневартовска и Пыть-Яха.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций. Владельцам банковских карт предлагалось предотвратить несанкционированное списание денег со счетов. Также гражданам предлагали застраховать кредитную карту. На такие уловки попадались женщины зрелого и пожилого возраста.

Кроме того, злоумышленники обманывают югорчан на бесплатных сайтах объявлений и в социальных сетях. Так, 22-летний житель Нижневартовска перевел мошенникам 4200 рублей. Молодой человек пояснил, что оставил папку с документами в офисе одного из банков города. В социальной сети вартовчанин разместил объявление о пропаже. После чего ему позвонил неизвестный и обещал вернуть документы за вознаграждение.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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