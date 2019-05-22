2019-05-22T12:37:54+03:00
Общество

Веревочный парк и трассу для лыжероллеров построят в Белоярском районе

На конкурс представили проект для активного отдыха
Алена Кульмухаметова
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Веревочный парк и трассу для лыжероллеров поострят в Белоярском районе. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Веревочный парк и трассу для лыжероллеров поострят в Белоярском районе. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Белоярский получит 60 миллионов рублей на благоустройство. Как сообщает «ЮграМегаСпорт» Ханты-Мансийский автономный округ выиграл грант всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. На вырученные деньги в Белоярском благоустроят набережную «Сэй Пан».

По информации местной администрации, на конкурс представили проект для активного отдыха. На набережной планируют построить лыжероллерную трассу и трёхуровневый верёвочный парк, которые будут оборудованы за счёт федеральных средств. Заниматься там могут все активные местные жители.

Сроки строительства и открытия долгожданного объекта пока не определены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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