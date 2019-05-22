Веревочный парк и трассу для лыжероллеров построят в Белоярском районе
Белоярский получит 60 миллионов рублей на благоустройство. Как сообщает «ЮграМегаСпорт» Ханты-Мансийский автономный округ выиграл грант всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. На вырученные деньги в Белоярском благоустроят набережную «Сэй Пан».
По информации местной администрации, на конкурс представили проект для активного отдыха. На набережной планируют построить лыжероллерную трассу и трёхуровневый верёвочный парк, которые будут оборудованы за счёт федеральных средств. Заниматься там могут все активные местные жители.
Сроки строительства и открытия долгожданного объекта пока не определены.
ИСТОЧНИК KP.RU