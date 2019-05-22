2019-05-22T11:48:52+03:00
Происшествия

Двое жителей Пыть-Яха при покупке авиабилетов перевели деньги мошенникам

Найти преступников пока не удалось
Алена Кульмухаметова
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Двое жителей Пыть-Яха при покупке авиабилетов перевели деньги мошенникамДвое жителей Пыть-Яха при покупке авиабилетов перевели деньги мошенникамФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Пыть-Яха с разницей в два дня обратились местные жители. Пострадавшие рассказали, что на сайте нашли недорогие билеты. Общий материальный ущерб при покупке таких билетов составил более 84 тысяч.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, схема одинаковая в обоих случаях: по ссылке прошли на сайты, заполнили все необходимые данные: паспортные, карты, срок ее действия и цифры на оборотной стороне. При нажатии кнопки «Купить» мгновенно генерируется фейковый номер брони (PNR), по которому после можно всегда открыть «купленный билет» на сайте. Разумеется, на самом деле никакой билет не выписывается, но тут же появляется кнопка «Оплатить». На указанные номера в анкете приходят коды подтверждения. Далее приходит смс, что необходимо ожидать поступления электронных билетов на почту в течение 30 минут. По истечении указанного времени билеты не поступают.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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