Все палаточные лагеря Ханты-Мансийска готовы к приёму детей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-22T11:40:58+03:00

Все палаточные лагеря Ханты-Мансийска готовы к приёму гостей. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска

Сезон в этом году откроет «Навигатор»

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Почти 300 ребят в возрасте от 10 до 17 лет проведут летние каникулы с пользой на площадке в районе «Памятного знака, посвященного первооткрывателям земли Югорской», где будет организована работа лагерей палаточного типа с круглосуточным пребыванием.

Как доложили профильные специалисты на территории, где будет организована работа палаточного лагеря проведена противоклещевая обработка, оборудован пост охраны с тревожной кнопкой, подготовлены квалифицированные педагоги и медики. Дети, посещающие лагеря, будут застрахованы от несчастного случая.

Кроме того, сейчас осуществляется «приемка» лагерей специальной комиссией с проверкой необходимой разрешительной документации. Все городские лагеря в Ханты-Мансийске должны предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, соблюсти требования Госпожнадзора, иметь документы, регламентирующие организацию работы лагерей, соблюдение техники безопасности, питание детей, обеспеченность постом охраны.

Сезон в этом году откроет лагерь «Навигатор». С 3 по 15 июня на протяжении тематической смены дети будут учиться безопасному поведению в природной среде, основам ориентирования, а также познакомятся с порядком действий при возникновении экстремальных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU