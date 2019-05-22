В Сургуте задержана банда вымогателей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-22T10:57:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В феврале 2019 года в полицию Сургута обратился владелец станции технического обслуживания автомобилей. Мужчина рассказал полицейским, что четверо неизвестных пришли к нему на работу, избили и вымогали 300 тысяч рублей.

Как сообщают в УМВД по ХМАО-Югры, в результате противоправных действий злоумышленникам удалось похитить из кабинета потерпевшего 71 тысячу рублей и сотовый телефон.

Оперативники задержали трое подозреваемых по горячим следам, еще одному участнику преступления удалось скрыться.

По данному возбуждены уголовные дела по статье «Вымогательство» и «Разбой». Трое злоумышленников помещены в изолятор временного содержания, четвертый – объявлен в розыск. Накануне разыскиваемый был найден и задержан полицейскими.

В ходе расследования уголовного дела полицейским удалось установить причастность двоих из задержанных к совершению еще одного преступления – угона автомобиля «Киа», принадлежащего сургутянке, который находился на СТО. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU