2019-05-22T10:40:11+03:00
Общество

Выпускникам из Сургута рекомендуют отказаться от запуска воздушных шаров

Многие годы активисты ведут борьбу с традицией
Алена Кульмухаметова
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Выпускникам из Сургута рекомендуют отказаться от запуска воздушных шаров. Фото с сайта pixabay.comВыпускникам из Сургута рекомендуют отказаться от запуска воздушных шаров. Фото с сайта pixabay.com
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Бессмысленная традиция, в буквальном смысле, пускающая деньги на ветер – запуск воздушных шаров в небо может кануть в лету в Сургуте.

Многие годы активисты и экологи бьют тревогу и просят отказаться от этой затеи. Ежегодно в выпускные и во время различных акций в небо выпускаются миллионы воздушных шаров. Вскоре они лопаются и их остатки оказываются на земле. Часто нити , что привязаны к воздушным шарам, губят животных и птиц. Недавно к активистам присоединились и энергетики, которым приходится срезать намотанные на провода воздушные шары.

Департамент образования Сургута ведёт активную работу по отказу от воздушных шаров в детских садах и школах. В апреле они поддержали инициативу «Юных жуковцев» и отказались от использования воздушных шаров при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. Ранее шары запускались во время акции «Звезды памяти», на них были написаны имена родственников учеников, принимавших участие в войне. Также департамент рекомендовал школам города организовывать мероприятия без массового запуска воздушных шаров, в том числе при проведении «Последних звонков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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