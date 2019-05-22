В Нижневартовске начинают ремонт выбранных горожанами дорог

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-22T09:55:18+03:00

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В Нижневартовске список дорожных объектов, которые отремонтируют летом, составлен с учетом пожеланий горожан. Более двух тысяч вартовчан голосовали на официальном сайте органов местного самоуправления в рубрике «Опросы», а также в крупном торговом комплексе.

В народную карту вошли практически все участки, представленные на выбор жителей. Лидерами стали: улицы Интернациональная, Ханты-Мансийская, Лопарева (в старой части города), Ленина и другие. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году будут приведены в порядок 15 участков. Объем работ для города значительный.

В течение всей ремонтной кампании будет осуществляться контроль качества выполняемых подрядчиками работ со стороны общественников, экспертов дорожных служб, департамента ЖКХ города.

Ремонт планируют начать сразу после открытия асфальтобетонных заводов и определения подрядных организаций. Вся документация готова к проведению конкурсных процедур.

Добавим, всего на мероприятия по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» Нижневартовской агломерации будет выделено более трех миллиардов рублей. Беспрецедентная сумма для территории. В этом году только в Нижневартовске будет отремонтировано более 17,5 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU