СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-22T09:41:55+03:00

Безработный югорчанин оставил односельчанина без пенсии и оленины. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в Белоярском районе к участковому села Казым обратился пенсионер с заявлением о краже 65 000 рублей и оленины на сумму 2 500 рублей.

Оперативниками установлен 42-летний безработный сельский житель. Выяснилось, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Следователям злоумышленник рассказал, что знал о том, что в доме у пенсионера спрятана накопленная пенсия. Вечером он проник в жилище через не запертую дверь и совершил кражу пока хозяина не было дома. Деньги он потратил на алкоголь, а из мяса оленя приготовил суп и плов.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU