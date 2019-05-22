2019-05-22T09:25:00+03:00
Общество

Две группы для грудничков открываются в Сургуте

На оснащение яселек направят сто миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Две группы для грудничков открываются в Сургуте. Фото Александра ОнопыДве группы для грудничков открываются в Сургуте. Фото Александра Онопы
Изменить размер текста:

В Сургуте завершается распределение мест в детских садах. Более семи тысяч детей смогут посещать учреждения дошкольного образования в новом учебном году. Это стало возможно благодаря открытию детского сада "Огонёк" и формированию новых групп.

Как сообщает администрация Сургута, впервые в этом году созданы две группы в детских садах «Мишутка» и «Крепыш» для 12-часового пребывания малышей в возрасте до полутора лет. Для грудничков также открыто 14 групп кратковременного пребывания. Триста сургутских воспитателей прошли профессиональную переподготовку для работы в группах раннего развития.

Количество мест в таких группах удвоено в этом году по просьбе родителей. На закупку мебели, игрушек и в целом развитие материально-технической базы ясельных групп администрация Сургута направит из городского бюджета порядка ста миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Безработный югорчанин оставил односельчанина без пенсии и оленины
Сургутянин похитил в баре дорогую игровую приставку
В ХМАО в приземлившемся на крышу «Митсубиси» погибли два человека
Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на восемь сантиметров
В Югре 20-летняя девушка перевела взломщику из соцсетей 160 тысяч рублей
Стала известна программа празднования Дня защиты детей в Ханты-Мансийске
Флешмоб «Красная ленточка» пройдёт днём в Нижневартовске
Прокурор стал причиной развода югорчанки с иностранцем
Погода в Югре 22 мая: мокрый снег и дождь
С тружеников тыла и ветеранов войны в Югре не берут плату за мусор
Пенсионера из Сургута из мести обокрала подруга из Башкирии
Полмиллиона штрафа выплатит югорчанину строительная фирма за непостроенный дом
Порез на шее школьника из Югорска канцелярским ножом был случайным
В Югре появится более 70 площадок временного накопления отходов
Вместо кредита в полмиллиона рублей югорчанин потерял свои деньги
В Ханты-Мансийске стартовал фестиваль «Финно-угорская весна – 2019»