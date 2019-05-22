Две группы для грудничков открываются в Сургуте

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-22T09:25:00+03:00

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В Сургуте завершается распределение мест в детских садах. Более семи тысяч детей смогут посещать учреждения дошкольного образования в новом учебном году. Это стало возможно благодаря открытию детского сада "Огонёк" и формированию новых групп.

Как сообщает администрация Сургута, впервые в этом году созданы две группы в детских садах «Мишутка» и «Крепыш» для 12-часового пребывания малышей в возрасте до полутора лет. Для грудничков также открыто 14 групп кратковременного пребывания. Триста сургутских воспитателей прошли профессиональную переподготовку для работы в группах раннего развития.

Количество мест в таких группах удвоено в этом году по просьбе родителей. На закупку мебели, игрушек и в целом развитие материально-технической базы ясельных групп администрация Сургута направит из городского бюджета порядка ста миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU