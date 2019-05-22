В ХМАО в приземлившемся на крышу «Митсубиси» погибли два человека
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня глубокой ночью в Белоярском районе ХМАО.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 22 мая в 02:45 в Белоярском районе на втором километре автодороги «Белоярский – Сосновка» 28-летний водитель за рулём «Митсубиси» не справился с управлением, вылетел с дороги в лес и перевернул авто на крышу.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, второй пассажир – 23-летний мужчина получил травмы.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибло и двое получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.
Задержано пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU