2019-05-22T08:54:27+03:00
Происшествия

В ХМАО в приземлившемся на крышу «Митсубиси» погибли два человека

Водитель не справился с управлением
Алена Кульмухаметова
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В ХМАО в приземлившемся на крышу «Митсубиси» погибли два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ ХМАО в приземлившемся на крышу «Митсубиси» погибли два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня глубокой ночью в Белоярском районе ХМАО.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 22 мая в 02:45 в Белоярском районе на втором километре автодороги «Белоярский – Сосновка» 28-летний водитель за рулём «Митсубиси» не справился с управлением, вылетел с дороги в лес и перевернул авто на крышу.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, второй пассажир – 23-летний мужчина получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибло и двое получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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