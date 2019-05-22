Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на восемь сантиметров
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 22 мая составляет 746 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на восемь сантиметров.
Напомним, прогнозируемый гидрологами подъём воды в реке Обь - 850 сантиметров. Что в рамках средних многолетних значений.
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.
В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.
ИСТОЧНИК KP.RU