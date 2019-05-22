2019-05-22T08:32:51+03:00
Общество

Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на восемь сантиметров

Вартовчан просят сообщать о затоплении участков
Алена Кульмухаметова
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Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на восемь сантиметров. Фото с сайта администрации города НижневартовскОбь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на восемь сантиметров. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 22 мая составляет 746 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на восемь сантиметров.

Напомним, прогнозируемый гидрологами подъём воды в реке Обь - 850 сантиметров. Что в рамках средних многолетних значений.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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