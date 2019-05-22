Стала известна программа празднования Дня защиты детей в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-22T07:57:10+03:00

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В окружной столице полным ходом идет подготовка ко Дню защиты детей. По информации оргкомитета, в этом году программа мероприятий вновь обещает быть насыщенной и интересной.

Традиционно основное действо развернется на Центральной площади. Театрализованный пролог, концертная программа, парад ростовых кукол, подготовленные творческими коллективами КДЦ «Октябрь», – все это юные хантымансийцы смогут наблюдать с 11 до 14 часов.

С 11.30 здесь же развернется целая аркада интерактивных, спортивных, игровых и творческих площадок. Любители интеллектуальных игр померятся силами в шахматных партиях. Кому ближе музыка – смогут научиться играть на гитаре. Для тех, кто любит рисовать и мастерить руками будут подготовлены уроки по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Также в этот день будут выявлены самые быстрые, меткие и сильные по итогам спортивных состязаний.

Кроме этого всех детей и родителей 1 июня ждут мастер-классы по робототехнике, этноигры, викторины, командные игры, каждый желающий может нанести аквагрим, попрыгать на батутах, рисовать на асфальте и, конечно, всех в этот день будут ждать много песен и танцев. Каждый найдет себе занятие по душе.

Вечером, в 19 часов, в КДЦ «Октябрь» пройдет полюбившаяся школьниками города дискотека «Е-нот».

ИСТОЧНИК KP.RU