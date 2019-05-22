Флешмоб «Красная ленточка» пройдёт днём в Нижневартовске
Прийти на мероприятие могут все желающие
Флешмоб «Красная ленточка» пройдёт днём в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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На площади Нефтяников 22 мая в 17 часов состоится флешмоб «Красная ленточка». Его проводит филиал Центра СПИД в Нижневартовске.
По данным организаторов, мероприятие пройдёт в рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа. Принять участие могут все желающие.
Вартовчанам расскажут об истории Красной ленточки – символа антиспидовского движения, волонтеры раздадут памятные сувениры с символикой Центра СПИД. Основным действием станет съемка тематического видеоролика. Посетить мероприятие могут все желающие.
Получить более подробную информацию можно по телефону «Центр СПИД» филиал в Нижневартовске 8(982)581-52-89.
ИСТОЧНИК KP.RU