2019-05-22T07:52:30+03:00
Общество

Флешмоб «Красная ленточка» пройдёт днём в Нижневартовске

Прийти на мероприятие могут все желающие
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Флешмоб «Красная ленточка» пройдёт днём в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города НижневартовскФлешмоб «Красная ленточка» пройдёт днём в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

На площади Нефтяников 22 мая в 17 часов состоится флешмоб «Красная ленточка». Его проводит филиал Центра СПИД в Нижневартовске.

По данным организаторов, мероприятие пройдёт в рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа. Принять участие могут все желающие.

Вартовчанам расскажут об истории Красной ленточки – символа антиспидовского движения, волонтеры раздадут памятные сувениры с символикой Центра СПИД. Основным действием станет съемка тематического видеоролика. Посетить мероприятие могут все желающие.

Получить более подробную информацию можно по телефону «Центр СПИД» филиал в Нижневартовске 8(982)581-52-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Безработный югорчанин оставил односельчанина без пенсии и оленины
Две группы для грудничков открываются в Сургуте
Сургутянин похитил в баре дорогую игровую приставку
В ХМАО в приземлившемся на крышу «Митсубиси» погибли два человека
Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на восемь сантиметров
В Югре 20-летняя девушка перевела взломщику из соцсетей 160 тысяч рублей
Стала известна программа празднования Дня защиты детей в Ханты-Мансийске
Прокурор стал причиной развода югорчанки с иностранцем
Погода в Югре 22 мая: мокрый снег и дождь
С тружеников тыла и ветеранов войны в Югре не берут плату за мусор
Пенсионера из Сургута из мести обокрала подруга из Башкирии
Полмиллиона штрафа выплатит югорчанину строительная фирма за непостроенный дом
Порез на шее школьника из Югорска канцелярским ножом был случайным
В Югре появится более 70 площадок временного накопления отходов
Вместо кредита в полмиллиона рублей югорчанин потерял свои деньги
В Ханты-Мансийске стартовал фестиваль «Финно-угорская весна – 2019»