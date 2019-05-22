СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-22T07:36:34+03:00

Прокурор стал причиной развода югорчанки с иностранцем. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Не по любви, а ради выгоды заключила брак с иностранцем жительница Октябрьского района. В семейную жизнь пары вмешалась прокуратура Югры.

По информации ведомства, проверка выявила факт заключения гражданкой Российской Федерации фиктивного брака с гражданином иностранного государства.

Выяснилось, что совместно супруги никогда не проживали, общих детей не имеют, совместного хозяйства не вели. Заключение брака было необходимо мужчине для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Таким образом, брак между супругами был заключен без намерения создать семью. Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным.

Суд рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме. Органами ЗАГСа брак аннулирован.

ИСТОЧНИК KP.RU