2019-05-22T07:14:02+03:00
Общество

Погода в Югре 22 мая: мокрый снег и дождь

Местами по округу без осадков
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 22 мая: мокрый снег и дождь. Фото из группы "Типичный Сургут" в соцсети ВКонтактеПогода в Югре 22 мая: мокрый снег и дождь. Фото из группы "Типичный Сургут" в соцсети ВКонтакте
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В среду 22 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8,+13 градусов, по северным и восточным районам +2,+7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10,+12 градусов.

В Сургуте преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер северо-западный, северный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +7 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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