С тружеников тыла и ветеранов войны в Югре не берут плату за мусор
В Нижневартовске продолжается процесс перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 июня данная услуга станет коммунальной и будет выставлена отдельной строкой в квитанции за коммунальные услуги.
Размер платы будет рассчитываться исходя из единого тарифа, установленного Региональной службой по тарифам, с учетом утвержденных нормативов накопления ТКО и количества проживающих в квартире.
Так, югорчанам-льготникам будет осуществлен перерасчет компенсации с учетом платы за ТКО. Размер компенсации для тружеников тыла составляет 100 процентов, для иных категорий граждан – 50 процентов. Стоит отметить, что расчет будет производиться исходя из нормативов накопления ТКО, установленных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Компенсация также предоставляется с учетом членов семьи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
Услуга по обращению с ТКО из услуги по содержанию жилого помещения перешла в коммунальные услуги. Данное условие позволит увеличить размер компенсации за коммунальные услуги для многодетных семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, но снизит размер компенсации у ветеранов боевых действий.
Напомним, оплата будет взиматься исходя из количества проживающих людей в квартире или доме, ранее оплата взималась исходя из квадратных метров жилого помещения.
Назначение и выплата компенсации осуществляется Центром социальных выплат Югры и его филиалами по месту жительства граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU