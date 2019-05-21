2019-05-21T15:49:39+03:00
Общество

С тружеников тыла и ветеранов войны в Югре не берут плату за мусор

Назначение и выплата компенсации осуществляется Центром социальных выплат округа
Алена Кульмухаметова
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С тружеников тыла и ветеранов войны в Югре не берут плату за мусор. Фото с сайта администрации города НижневартовскС тружеников тыла и ветеранов войны в Югре не берут плату за мусор. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается процесс перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 июня данная услуга станет коммунальной и будет выставлена отдельной строкой в квитанции за коммунальные услуги.

Размер платы будет рассчитываться исходя из единого тарифа, установленного Региональной службой по тарифам, с учетом утвержденных нормативов накопления ТКО и количества проживающих в квартире.

Так, югорчанам-льготникам будет осуществлен перерасчет компенсации с учетом платы за ТКО. Размер компенсации для тружеников тыла составляет 100 процентов, для иных категорий граждан – 50 процентов. Стоит отметить, что расчет будет производиться исходя из нормативов накопления ТКО, установленных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Компенсация также предоставляется с учетом членов семьи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Услуга по обращению с ТКО из услуги по содержанию жилого помещения перешла в коммунальные услуги. Данное условие позволит увеличить размер компенсации за коммунальные услуги для многодетных семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, но снизит размер компенсации у ветеранов боевых действий.

Напомним, оплата будет взиматься исходя из количества проживающих людей в квартире или доме, ранее оплата взималась исходя из квадратных метров жилого помещения.

Назначение и выплата компенсации осуществляется Центром социальных выплат Югры и его филиалами по месту жительства граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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