2019-05-21T15:18:37+03:00
Общество

Полмиллиона штрафа выплатит югорчанину строительная фирма за непостроенный дом

Идти на контакт руководитель фирмы не желал
Алена Кульмухаметова
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Полмиллиона штрафа выплатит югорчанину строительная фирма за непостроенный дом. Фото с сайта pixabay.comПолмиллиона штрафа выплатит югорчанину строительная фирма за непостроенный дом. Фото с сайта pixabay.com
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Житель Березовского района мечтал о собственном доме, заплатил аванс строительной фирме и стал ждать новоселья. Вместо этого мужчине пришлось обращаться в суд.

Как сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры, мужчина обратился к услугам фирмы. специализирующейся на строительстве частных домов. Заключив договор и частично оплатив строительные работы в сумме один миллион рублей, стал ждать окончания стройки. Однако, строительные работы на предоставленном участке так и не начались, хотя все сроки вышли. Тогда югорчанин потребовал расторгнуть договор и вернуть ранее внесенный аванс. Не получив ни ответа, ни денег, мужчина обратился в суд с иском о восстановлении своих прав.

Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре позиция потребителя в судебном заседании была поддержана. Решением Березовского районного суда права потребителя восстановлены, фирму обязали вернуть истцу аванс в размере один миллион рублей, а также штраф за неисполнение требования потребителя в размере полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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