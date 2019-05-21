В Югре появится более 70 площадок временного накопления отходов

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-21T14:49:01+03:00

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В труднодоступных поселениях Ханты-Мансийского автономного округа появятся контейнеры для сбора мусора у населения.

По информации Единого регионального оператора «Югра-Экология», контейнеры будут наполняться до 11 месяцев и за один раз вывозиться грузовой техникой. Учитывая, что ближайшие полигоны иногда находятся в сотнях километров от некоторых поселков, эта мера положительно скажется на тарифах для жителей – транспортные затраты уменьшатся. Всего появится более 70 площадок временного накопления отходов.

Раньше в подобных населенных пунктах отходы собирались по «звонковой» системе: по улицам ездила машина, люди сбрасывали в нее мусор. Теперь на согласованных с администрациями местах здесь оборудуют специальные площадки и установят график вывоза. Всего за лето планируется установить около семь тысяч контейнеров, а осенью данная система уже вовсю заработать.

Югорчане в соцсетях эту новость восприняли негативно: «Когда не можешь вывозить существующее, но уже рисуешь красивые графики на будущее – ЮграЭкология», «а куда вывозятся? На другие еще 77 площадок? И потом с места на место перевозить разом? Чтоб имеющийся завышенный тариф соответствовал затратам на перевозки? А снизятся тарифы, за счёт чего? Если через 11 месяцев "соляра" подорожает... одни вопросы» - пишут югорчане и набирают лайки под своими комментариями.

ИСТОЧНИК KP.RU