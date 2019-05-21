Вместо кредита в полмиллиона рублей югорчанин потерял свои деньги

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-21T14:41:52+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний мужчина.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, на одном из сайтов югорчанин оформил онлайн-заявку на получение кредита с наименьшей процентной ставкой на сумму 570 000 рублей. Деньги нужны были для покупки автомобиля. Вскоре ему поступил телефонный звонок от сотрудника службы безопасности «Фебест Банка». Условия, предложенные представителем банка, заинтересовали пострадавшего, и он согласился на сделку.

После одобрение заявки, предполагаемый банкир настоял на оплате страхового взноса в размере 9 800 рублей. Заявитель согласился, и оплатил вышеуказанную сумму с помощью банкомата. Спустя два часа, заявителю поступил очередной телефонный звонок, в котором сообщили, что сумма страхового взноса изменилась и необходимо доплатить 16 000 рублей. Также ему сообщили, что в течение 10-15 минут с ним свяжется курьер, который привезет договор на получение кредита. За доставку данного договора необходимо будет перечислить еще 18 000 рублей. Мужчина выполнил все указания лже-банкира. Таким образом, на счет злоумышленника поступило почти 44 000 рублей.

После того, как заявитель не дождался курьера, он понял, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU