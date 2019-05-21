В Ханты-Мансийске стартовал фестиваль «Финно-угорская весна – 2019»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-21T13:58:56+03:00

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На международный молодежный фестиваль «Финно-угорская весна – 2019» прибыли участники из Венгрии, Карелии, Республики Коми, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл и Ямала.

Были представлены участницы VIII международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии», который пройдет в рамках фестиваля. Маргарита Кутасова из Марийского государственного университета, Юлия Кинякина из национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, Анна Махотина из Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Республика Коми), Юлия Сунцова из Удмуртского государственного университета, Ольга Ашихмина из Глазовского государственного педагогического института имени В.Г. Короленко (Удмуртская Республика), Татьяна Климова из Ямальского многопрофильного колледжа, Екатерина Марченко из Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия) и Елена Шуганова из Югорского государственного университета приняли участие в жеребьевке.

В тройке лидеров предварительного интернет-голосования конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии» – Татьяна Климова, Анна Махотина и Елена Шуганова. 24 мая определится обладательница короны финно-угорского студенчества.

В завершение торжественной церемонии открытия фестиваля «Финно-угорская весна» творческие коллективы центра искусств для одаренных детей Севера, а также венгерский музыкальный дуэт «Zoord» представили вокальные, инструментальные, хореографические выступления.

Напомним, фестиваль «Финно-угорская весна» впервые проходит в Югре. В программе – проведение мастер-классов, выставок, образовательных площадок, одной из которых станет открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера», организованный по инициативе молодежного сообщества обско-угорских народов Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU