2019-05-21T13:50:17+03:00
Общество

Вартовчане просят благоустроить седьмой микрорайон

Необходимо согласие всех собственников
Алена Кульмухаметова
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Вартовчане просят благоустроить седьмой микрорайон. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчане просят благоустроить седьмой микрорайон. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жители дома № 14 по улице Интернациональной в Нижневартовске просят благоустроить их микрорайон. Пока что во дворах полный беспорядок: ямы на внутриквартальных проездах, лужи во дворе, разбитые машинами бордюры. Кроме этого, необходимо обустроить гостевую стоянку для машин.

Сообща участники встречи нашли подходящую для этого площадку.

- Чтобы автомобилей поместилось больше, то не исключено, что придётся спилить часть деревьев, - отметил заместитель председателя Думы Нижневартовска Сергей Землянкин. - Мера непопулярная, но по опыту проведения «Марафона благоустройства» во 2 микрорайоне могу сказать, что там изначально на вырубку зеленых насаждений жители не соглашались, потом всё же «добро» дали, а сейчас сами говорят, что стало гораздо лучше: площадь стоянок увеличилось, свободного места от машин во дворах стало больше, а деревья и кустарники посадят новые.

Депутаты готовы оказать содействие в проведении благоустройства. Принять активное участие в преобразованиях намерена и управляющая компания. Главное условия для воплощение задуманного в жизнь - согласие собственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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