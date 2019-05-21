Сонный югорчанин узнал об угоне и ДТП от полицейских

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-21T13:41:43+03:00

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В Кондинском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля до того, как владелец узнал о пропаже. Глубокой ночью патрулируя улицы поселка Назарово, сотрудники ГИБДД заметили легковой автомобиль «ВАЗ», который вилял по дороге из стороны в сторону. Инспекторы потребовали, чтобы водитель остановился, но он продолжил движение и попытался скрыться.

На видео заметно, как после короткого преследования, водитель столкнулся с деревом, после чего снова попытался скрыться. Убегая от полицейских, он скинул с себя обувь. Причина побега вскоре стала ясна – водитель оказался угонщиком.

Владелец автомобиля рассказал полицейским, что накануне вечером он вернулся с работы, машину оставил возле дома и, в силу своей усталости, забыл ключи зажигания в салоне. Ночью ничего подозрительного не слышал, так как спал. О том, что его автомобиль был угнан, он узнал от сотрудников полиции.

Подозреваемым оказался местный несовершеннолетний, который пояснил, что на машине хотел доехать до своего дома. Возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/710136" frameborder="0"></iframe> В Югре угонщик выпрыгнул из движущегося авто и потерял обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU