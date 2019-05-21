2019-05-21T12:57:17+03:00
Общество

В Когалыме ремонтируют ливневую систему

Вода не будет скапливаться на улицах города
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме ремонтируют ливневую систему. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме ремонтируют ливневую систему. Фото с сайта администрации города Когалым
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Огромные лужи уйдут в прошлое после ремонта ливневых канализаций в Когалыме.

Как сообщили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства, в этом году будет отремонтирована «ливневка» на четырех участках.Так, реконструкция ливневой канализации запланирована по ул. Прибалтийская, д.31; ул. Молодежная, д.30; ул. Бакинская, д.19, 19а, что рядом с «Магнитом» и ул. Ленинградская, д.19/1 около роддома.

- Реконструкция и восстановление ливневых стоков – это плановая работа. В зависимости от имеющихся финансовых средств мы ежегодно проводим данные мероприятия, в первую очередь на самых проблемных участках, в том числе и по обращениям горожан, - отмечает глава города Николай Пальчиков. – В прошлом году были восстановлены сети ливневой канализации общей протяженностью 520 метров в десяти дворах и одной общественной территории.

Восстановлением системы займутся специалисты «Горводоканала». Работы включают в себя прочистку труб, установку дождеприемников и смотровых колодцев, врезку в основной коллектор. В общей сложности в этом году предстоит отремонтировать 214 метров системы ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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