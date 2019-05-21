СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-21T12:40:24+03:00

В Югре в этом году откроются новые комплексы «школа – детский сад». Фото с сайта правительства Югры

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в режиме онлайн проинспектировала ход строительства двух образовательных объектов в Сургуте и Нягани.

- Оба объекта влияют на достижение показателей по обеспечению наших детей местами в школах, чтобы они могли заниматься в одну смену, и детских садах, начиная с 1,5 месяцев и до 7 лет, - отметила глава региона, предваряя совещание.

Объекты расположены в жилых микрорайонах, что создает комфорт для детей и родителей.

Первый - «Школа - детский сад №1» в микрорайоне 38 города Сургута. Строительство комплекса ведется с декабря 2017 года на средства инвестора. На объекте проведено 5 проверок службой жилищного и строительного надзора округа. Последняя – в период с 4 по 15 февраля 2019 года. По ее результатам нарушений не выявлено. Очередная программная проверка состоится в июле 2019 года. Сдача объекта запланирована на 1 декабря текущего года.

В отношении детского сада на 350 мест в микрорайоне «Восточный» города Нягани губернатор заметила, что строительство началось в 2014 году. С 1 апреля 2015 года работы были приостановлены почти на три года. Летом 2018-го изменился застройщик, возобновились работы. Объект строится на средства инвестора.

На строительной площадке проведено 6 проверок службой жилищного и строительного надзора округа, последняя – 15 марта текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU