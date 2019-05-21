Вартовчанам ждут на праздник «Путевка в лето!»
Масштабный семейный праздник подготовили сотрудники Дворца искусств из города Нижневартовск. Так, 26 мая состоится мероприятие «Путевка в лето!», которое приурочено к Международному дню семьи.
По информации организаторов, в программе запланирована большая игротека для детей и родителей, где аниматоры проведут конкурсы, в которые включены подвижные и развивающие игры. Горожанам с детьми будет презентована командная игровая программа от следопыта дяди Жени - «Таёжный бум» и волшебное иллюзион-шоу - «Коготь тигра» от Ивана Голышева.
В это же день городские агентства туризма и путешествий проконсультируют родителей в каком направлении летом этого года лучше всего отправиться на отдых вместе с детьми. А самых любознательных вартовчан пригласят в путешествие по звездному небу «Передвижной планетарий». Для маленьких гостей праздника подготовят увлекательные развлечения в мягкой игровой зоне.
Для любителей рукодельного творчества запланировано несколько мастер-классов, где родители вместе с детьми смогут изготовить различные поделки.
ИСТОЧНИК KP.RU