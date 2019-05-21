СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-21T11:57:51+03:00

Вартовчанам ждут на праздник «Путевка в лето!». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Масштабный семейный праздник подготовили сотрудники Дворца искусств из города Нижневартовск. Так, 26 мая состоится мероприятие «Путевка в лето!», которое приурочено к Международному дню семьи.

По информации организаторов, в программе запланирована большая игротека для детей и родителей, где аниматоры проведут конкурсы, в которые включены подвижные и развивающие игры. Горожанам с детьми будет презентована командная игровая программа от следопыта дяди Жени - «Таёжный бум» и волшебное иллюзион-шоу - «Коготь тигра» от Ивана Голышева.

В это же день городские агентства туризма и путешествий проконсультируют родителей в каком направлении летом этого года лучше всего отправиться на отдых вместе с детьми. А самых любознательных вартовчан пригласят в путешествие по звездному небу «Передвижной планетарий». Для маленьких гостей праздника подготовят увлекательные развлечения в мягкой игровой зоне.

Для любителей рукодельного творчества запланировано несколько мастер-классов, где родители вместе с детьми смогут изготовить различные поделки.

ИСТОЧНИК KP.RU