СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-21T11:41:15+03:00

Десять килограммов наркотиков обнаружили у жителя Ханты-Мансийска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Житель окружной столицы Югры обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в составе организованной преступной группы.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, с июля 2017 по март 2018 года обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы, регулярно получал партии наркотиков синтетического происхождения, которые реализовал за вознаграждение через «тайники-закладки» наркозависимым жителям города.

Злоумышленник был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий с поличным. Общая масса изъятых в рамках уголовного дела наркотиков составила более 10 кг.

В отношении обвиняемого по ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU