Десять килограммов наркотиков обнаружили у жителя Ханты-Мансийска
Житель окружной столицы Югры обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в составе организованной преступной группы.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, с июля 2017 по март 2018 года обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы, регулярно получал партии наркотиков синтетического происхождения, которые реализовал за вознаграждение через «тайники-закладки» наркозависимым жителям города.
Злоумышленник был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий с поличным. Общая масса изъятых в рамках уголовного дела наркотиков составила более 10 кг.
В отношении обвиняемого по ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU