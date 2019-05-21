2019-05-21T11:22:41+03:00
Общество

В Югре открывается летняя школа «Наноград»

Учиться и отдыхать планирует две сотни югорчан
Алена Кульмухаметова
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В Югре открывается летняя школа «Наноград»В Югре открывается летняя школа «Наноград»Фото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 29 июня по 12 июля 2019 года впервые состоится летняя школа «Наноград», в которой примут участие более 200 школьников.

Как сообщает департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югре, работа «Нанограда» будет строиться на основании решения «бизнес-кейсов» и общей методологии увлекающего обучения, включая в себя не только образовательный компонент, но организацию досуговой деятельности и создание различных ресурсов для самореализации школьников.

В рамках летней школы с 1 по 10 июля педагогических работников общего и дополнительного образования, преподавателей профессиональных образовательных организаций по программе дополнительного профессионального образования «Инструменты проектирования и исследовательской деятельности в эпоху технопредпринимательства». По итогам обучения участникам программы будут выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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