СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-21T10:55:41+03:00

Молодому югорчанину грозит десять лет тюрьмы за наркотики. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Нашёл в лесу комочек с «синтетикой» и оставил для личного употребления. Так объяснил наличие наркотиков в его кармане житель Югры полицейским.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, оперативники Советского района задержали 23-летнего жителя Советского, у которого при себе хранилось неизвестное порошкообразное вещество.

Эксперты вынесли заключение, что веществом является является синтетический наркотик массой 7,837 грамма, что является крупным размером.

По словам молодого человека «синтетику» он нашёл в лесу вблизи города Советский и оставил у себя для дальнейшего потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Одна из санкций инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Добавим, что ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU